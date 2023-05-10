شون البنك الزراعي تستقبل 277 ألف طن قمح خلال الشهر الأول للتوريد

استقبلت الشون التابعة للبنك الزراعي المصري بشائر الإنتاج المحلي من محصول القمح لموسم 2023، حيث بلغ إجمالي حصيلة التوريد نحو 277 ألف طن خلال الشهر الأول منذ بداية الموسم الذي انطلق في الأول من أبريل الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه، ما يعكس انطلاقة مبشرة لموسم ناجح مقارنًة بالكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي.

وأكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح في المواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، متوقعا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح.

متابعة سير أعمال توريد القمح

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها نائب رئيس البنك الزراعي المصري لمتابعة سير أعمال توريد القمح في شون البنك في مركز طامية بمحافظة الفيوم بحضور عدد من قيادات البنك، وذلك في إطار حرص البنك على متابعة عمليات الاستلام على مدار اليوم وتوفير كافة التسهيلات للموردين وازالة أي معوقات قد تواجههم أثناء عملية التوريد للمواقع التخزينية الخاصة بالبنك.

وأوضح «عبد الصادق»، أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقعا تخزينيا بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم، علاوة على إتاحة مراكز تجميع في القرى للتيسير على صغار المزارعين، مشيراً إلى أن شونة طامية تمثل نموذج للشون التي تم تطويرها بالكامل لتكون على شكل هنجر مغطى على مساحة 7200 متر بقدرة استيعابية تصل إلى 5200 طن ومتوفر بها كافة متطلبات الأمن والسلامة.

أهمية وضع عدد من السياسات الجديدة

ووجه أن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأهمية وضع عدد من السياسات الجديدة لتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والموردين لتيسير توريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومة إلكترونية لاستقبال القمح من خلال توفير ماكينات نقاط البيع POS في كافة المواقع التخزينية، حيث يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشمل معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

التيسير على الموردين

وشدد على أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير، حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال الحساب البنكي للموردين في غضون 48 ساعة على الأكثر، حيث أتاح البنك للموردين فتح حسابات مصرفية بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف المستحقات من أي ماكينة صراف آلي أو فرع للبنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.

المواقع التخزينية للبنك

ولفت إلى أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة لشون البنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يوفر الأجولة الخاصة بالتوريد تيسيرا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة، وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.