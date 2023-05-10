نقيب الفلاحين يوضح 18 علامة للعجل المناسب للتسمين قبل «الأضحى»: شعره ناعم

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن اختيار العجل المناسب للتسمين يساهم في زيادة ربح المربي، لافتا إلى أن مع اختيار نوع العجل المناسب والوقت الأفضل للشراء من حيث السعر، تكون مواصفات العجل المناسبة هي العامل الأهم في الحصول على أعلى ربح ممكن، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

علامات العجل المناسب للتسمين

وأضاف «أبو صدام» أن أهم علامات العجل المناسب للتسمين أن تظهر عليه علامات الصحة، ويتحرك بشكل طبيعي، ويأكل بشكل جيد، وأن يتراوح عمر العجل من 6 إلى 10 أشهر، فضلا عن سلامة جلده وخلوه من الآفات والطفيليات، وأن يكون الجلد سهل الحركة عند الشد، وناعم الشعر، مع اختيار العجل ذي العيون اللامعة البراقة، كما يكون طويل الجسم ذي رأس كبير، واسع الصدر، خالٍ من الأمراض، ذي أرجل قوية وغليظة، مستقيم الظهر.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه من العلامات المهمة، عدم وجود إفرازات أنفية بالعجل، وأن يكون غير مصاب بالإسهال، والفم خالٍ من التقرحات، ووجود عضل بين الأرجل الأمامية، واسع الأرباع الخلفية، ومستقيمة مكسو لحم البطن، وليس له كرش كبير، وتكون أفخاذه مكسوة باللحم.

شكل الأسنان مع العمر

وأكد «أبو صدام» أن عمر العجل يمكن معرفته عن طريق فتح الفم، والنظر إلى القواطع من الأسنان، إذ يجب أن تكون سليمة ولبنية وصغيرة الحجم في العمر الأقل من عامين، وفي عمر عامين تظهر 2 من القواطع الكبيرة الدائمة، بينما في عمر ثلاث أعوام تظهر 4 من القواطع الكبيرة الدائمة، وعند أربع أعوام تظهر 6 أسنان من القواطع الدائمة، وفي عمر خمس أعوام تظهر 8 أسنان من القواطع الكبيرة الدائمة.

أما عند أكثر من 6 أعوام تظهر كل الأسنان موجودة ودائمة، وكلما تقدم الحيوان في العمر تبدأ الأسنان بالتآكل والانفصال عن بعضها، فترى فتحات بين القواطع، ثم يبدأ تساقط الأسنان في العمر المتقدم.