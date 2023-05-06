نقيب الفلاحين عن الحوار الوطني: من المهم الآخذ برؤى المزارعين

رحب حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بانطلاق فعاليات الحوار الوطني، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الحوار من شأنه الوصول لحلول مختلفة ومبتكرة للعديد من المشكلات التي تواجه المواطن المصري، وذلك من خلال عرض وتنظيم وجهات النظر المختلفة على طاولة واحدة، المعارض والموالي منها.

أهمية الزراعة والصناعة في سباق التنمية

وأوضح نقيب الفلاحين، أنَّ وجود لجنة خاصة بالزراعة تدل على أن الدولة ترى الفلاح البسيط وتحاول أن ترعاه بشتى الطرق، مشيرًا إلى أهمية وجود ممثلين عن الفلاحين في الجلسات النقاشية التي تتناول قضياهم، موضحًا: «تمثيل الفلاحين في الحوار الوطني سيسهم في توصيل الصورة بشكل أوضح وأكثر دقة».

وأشار إلى غلاء الأسعار الحالي العالمي، وغيره من آثار الأزمة الاقتصادية، يجعل المحور الاقتصادي من أهم محاور الحوار الوطني، ولجنتي الزراعة والصناعة من أهم لجان هذا المحو، قائلا: «الزراعة والصناعة يمثلا عجلة التنمية».

رؤى الفلاحين لزيادة الإنتاج الزراعي

وأكّد نقيب الفلاحين أنَّ الحوار الوطني فرصه عظيمه لتبادل الأفكار بين جميع الأطراف المختلفة من أجل الوصول الي افضل رؤيه وخارطة طريق للجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وأردف أنَّه يتابع باهتمام بالغ اجتماعات المشاركين متمنيًا لهم الوصول إلى أفضل الحلول للمشاكل التي تعوق عملية التقدم والازدهار

كما لفت إلى أهمية الأخذ برؤية الفلاحين لزيادة الإنتاج الزراعي وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكّدا أنَ ملف الزراعة هو أخطر الملفات على طاولة المفاوضات.