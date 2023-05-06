نقيب الفلاحين: توريد مليون طن قمح منذ بدء التسليم

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه تم توريد أكثر من مليون طن من الأقماح منذ بدء عمليات الاستلام في 15 أبريل الماضي وحتى الآن»، متوقعًا توريد 4 مليون طن للحكومة وهي الكميات المستهدفة من الحكومة لهذا الموسم.

وأضاف «أبوصدام»، أن توريد القمح مستمر حتى أواخر شهر سبتمبر المقبل، إذ أنه جرى حصاد 50% من المساحات المنزرعة، فيما تم درس نحو 25% من الكميات المحصودة تقريبا، حيث يشهد الموسم الحالي إقبالًا من مذراعي الأقماح الشديد علي توريد أقماحهم للحكومة لعدة أسباب من بينها رغبتهم في المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد، ثم القرارات الحكومية التي شجعت المزارعين على زيادة التوريد كتجهيز نحو 430 نقطة استلام للأقماح قريبة من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل.

تحديد سعر الأقماح حسب درجة نقاوة المنتج

كما أشار إلى وضع سعر مجزي لشراء القمح، إذ حددت سعر الأقماح حسب درجة نقاوة المنتج فوضع سعر 1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 ولدرجه نقاوة 23 سعر 1475 للأردب ولدرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 للأردب، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد أقماحهم وتذليل العقبات التي تعوق التوريد وسداد مستحقات المزارعين إلكترونيا في غضون 48 ساعه على الأكثر.

ن قرارات وزير التموين بحظر تداول الأقماح المحلية

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن قرارات وزير التموين بحظر تداول الأقماح المحلية إنتاج 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة التموين، كان له اثرًا إيجابيًا في زيادة التوريد وقطع الطريق على راغبي استغلال القمح لأغراض أخرى، كما أن القرارات التحذيرية من التموين لأصحاب مزارع الأسماك والمصانع العلفية من استخدام القمح كعلف أو دخوله في تصنيع أعلاف قرارات صائبة تصب كلها في مصلحة زيادة كميات توريد الأقماح للحكومة.