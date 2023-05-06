نقيب الفلاحين: أسعار الأعلاف مستقرة وتوقعات بتراجعها خلال أيام

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنّ أسعار الأعلاف تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، بعد أن سجلت تراجعاً قبل يومين بما يقرب من 500 جنيه للطن بالنسبة للنوع الواحد.

سبب تراجع الأسعار الفترة الماضية

وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن سبب انخفاض أسعار الأعلاف الفترة الماضية، يرجع إلى الإفراج الجمركي، الذي تم خلال شهر أبريل الماضي، حيث اشتملت تلك الإفراجات، بعض السلع المستخدمة كأعلاف، مثل الذرة وفول الصويا.

إقبال مربي الماشية على شراء الأعلاف

وأكد نقيب الفلاحين أن الفترة الحالية تشهد اقبالاً ملحوظاً على شراء الأعلاف من جانب مربي الماشية، ويرجع سبب ذلك الي اقتراب عيد الأضحي المبارك، متوقعاً تراجع جديد في الأسعار خلال الأيام المقبلة، أو قد تستمر الأسعار في استقراراها.

أسعار خامات الأعلاف

وأوضح حسين أبوصدام أنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 17500 جنيه، والذرة الأوكراني 15500 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 18100 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% حوالي 40500 جنيه، والـ46% بسعر 41500 جنيه

وتابع نقيب الفلاحين أنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13200 جنيه، والروسي 13250 جنيها، وطن الردة المحلية 12300 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 50 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 49700 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار أبو صدام إلى أن سعر الأعلاف 23% البادي 21690 جنيها للطن، بينما سجل سعر العلف 21% النامي 21575 جنيهًا، والـ19% الناهي 21440 جنيها.