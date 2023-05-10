تفاصيل ضبط تاجر خردة بمصر الجديدة وغسله 20 مليون جنيه.. «العملة اللي كسبتني»

خضع المتهم بالإتجار بالنقد الأجنبي في مصر الجديدة للتحقيق معه أمام النيابة العامة، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة قائلا: «أنا تاجر خردة أصلاً بس لاقيت أن التجارة في العملة أحسن وبتكسب أكتر فكنت ببيعها في السوق السودا».

تفاصيل الإتجار بالنقد وغسيل 20 مليون جنيه

تابع المتهم أمام جهات التحقيق تفاصيل إتجاره بالعملة «جمعت فلوس كتير من التجارة في العملة برا السوق المصرفي لأني كنت ببيعها بالسعر المحلي وجمعت 20 مليون جنيه وحاولت أخبيهم».

وأضاف المتهم، خلال التحقيق «حاولت أغسلهم وأظهرها بصفة شرعية بأني أشتري شركات وعربيات وأعمل إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بيا وبأسرتي عشان محدش يعرف ويتقبض عليا».

حبس المتهم

بداية الواقعة وصول بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة حول أحد الأشخاص بإتجاره بالنقد الأجنبي لتحقيق ربح غير مشروع وغسل تلك الاموال التى قدرت بـ20 مليون جنيه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، أنّ المادة رقم 114 تنص على تغليظ العقوبة لممارسي عمليات الإتجار في العملة، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.