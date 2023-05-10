المشدد 10 سنوات لعامل ضبط بحوزته مخدرات وسلاح في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ضد عامل دوكو، وجرى إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدرات المضبوطة بحوزته، قاصدا الاتجار فيها في ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

الحكم على نقاش دوكو

ترجع الأحداث لعام 2022 وتحمل القضية رقم 4183 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 331 كلي جنوب الزقازيق، وكانت نيابة شمال الزقازيق قررت إحالة المتهم المدعو علاء. م. م 48عاما، يعمل نقاش دوكو سيارات جراء اثبات اتهامه في أكتوبر الناضي من العام المنقضى بإحراز مخدرات وترويجها والاتجار بها.

جاء فى أمر إحالته من قبل النيابة، أنه جرى ضبطه حيث عثر بحوزته على 117 لفافة لجوهر الهيروين، ومبلغ مالي حصيلة الاتجار وسلاح خرطوش،وجرى ضبطها وعرضه على النيابة التي قررت إحالته وبعد تداول الجلسات اصدرت حكمها السابق بالسجن المشدد.