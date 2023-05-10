توريد 96 ألف طن قمح لصوامع كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح في المحافظة قد شهدت تدفقًا كبيرًا في عمليات الإمداد اليوم الأربعاء داخل الشون والهناجر، ووصل حجم المورد حتى الآن بلغ 96,457 طنًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، ما يشير إلى زيادة مثيرة للإعجاب في نسب التوريد -حسب تعبيره-.

تزايد كبير لتوريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، يشهد تسهيل كافة الإجراءات، لافتًا إلى أن جميع الشون والهناجر المخصصة لاستقبال القمح وعددها 22 موقعًا، تعمل دون أي عراقيل تذكر.

موسم الحصاد وتوريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأشار أيضا إلى أن عمليات حصاد محصول القمح في الأراضي مستمرة علي مدار الساعة، كما بلغت نسب الحصاد للقمح حتى الآن نحو 66%، وذلك من خلال المساحة الإجمالية المنزرعة للعام الجاري 2023، والتي بلغت مساحتها نحو 254 ألف فدان.