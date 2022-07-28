تعرف على خطوات تجديد جواز السفر المصري 2022

خطوات تجديد جواز السفر المصري 2022، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في تجديد جواز السفر الخاص بهم، عن خطوات تجديد جواز السفر، وذلك لمعرفة واتباع إجراءات التجديد.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تجديد جواز السفر المصري 2022.

خطوات تجديد جواز السفر المصري 2022

1- قيام المواطن الراغب في تجديد جواز السفر المصري 2022، بتجهيز كل الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر، التي تتمثل في:

- الحالة الاجتماعية، للإناث يجب أن تتقدم بمستند حالة اجتماعية سواء كانت الحالة متزوجة فسوف يكون المستند وثيقة زواج أو مطلقة فسوف يكون وثيقة طلاق، وإن كانت أرملة فسوف يكون المستند شهادة وفاة.

- إحضار شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في بطاقة الرقم القومي أو شهادة قيد من الكلية بتاريخ حديث.

- صور شخصية، بعدد 4 صور مقاس 4*6 ولابد أن تكون الصور حديثة وذات خلفية بيضاء حتى يتم قبولها.

- الشهادة العسكرية، حيث يجب إثبات المسافر من الذكور لموقفه من التجنيد، باستثناء من هم دون سن الـ19 عاما.

- جواز السفر السابق، حيث يجب تقديم جواز السفر السابق مع طلب تجديد جواز السفر، وذلك لأن جواز السفر يحتوي على بعض البيانات السابقة التي قد تكون مهمة في عملية تجديد الجواز.

- بطاقة الرقم القومي.

- إحضار شهادة الميلاد لمن أعمارهم أقل من 16 عاما.

خطوات تجديد جواز السفر المصري 2022 بمكاتب الجوازات

2- التوجه إلى أقرب مكتب جوازات وهجرة تابع له.

3- سحب استمارة مجانية من الشباك وملء البيانات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

4- التوجه إلى مكتب مراجعة البيانات ولصق الصور.

5- دفع رسوم تجديد جواز السفر والتي تصل إلى 500 جنيه.

6- دفع ضمان اجتماعي قدره 400 جنيه لمن هم دون مؤهل دراسي والحصول على إيصال استلام.

7- توجه صاحب الطلب في اليوم الثالث لتقديم طلبه للحصول على جواز سفره.