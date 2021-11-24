ضبط 1291 قضية تموينية في 24 ساعة.. وتحريز 50 طن مخللات فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 4 أطنان أسماك فاسدة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1291) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط (6,5 طن مفروم دواجن) بالقليوبية، و(4,5 طن دواجن ومقطعاتها) دون مستندات بالقليوبية، (4,25 طن أسماك مدخنة – ملح طعام) معبأة داخل عبوات وشكائر مجهولة المصدر في الغربية، و(2,55 طن لحوم مجمدة - دهون حيوانية) مجهولة المصدر بالجيزة، و(2,12 طن لحوم مجمدة) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، (195 كيلو جرام مقطعات لحوم) دون مستندات بالجيزة.

كما تمّ ضبط (71,5 طن ملح طعام) دون مستندات بالشرقية، و(50 طن مخللات) معبأة داخل براميل دون بيانات بالبحيرة، و(58560 عبوة تونة - عصائر) دون مستندات في سوهاج، و(35 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها مع مدير مخبز بلدي بالدقهلية.

وجرى ضبط مديري محطتين لتموين السيارات بالشرقية، لعدم احتفاظهما برخصة إدارة وتصرفهما في (567 ألف لتر سولار – بنزين 92، 80، ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي) وتجميعهما (24 ألفا و700 لتر سولار – بنزين 80) للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط (23 ألف قرص أدوية لعلاج التخسيس – منشطات) مهربة جمركياً بصيدلية في الجيزة، و(25 طن فول صويا - قشر أرز) مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر (5 أطنان أعلاف حيوانية) بالمنوفية، و(7٫5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر دون مستندات بالشرقية.

حملات أمنية لمكافحة جرائم التموين

وأكّدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية تصرف مدير مطحن في جمصة بالتصرف في كميات قمح مربوط كحصص للمطحن المخصص لإنتاج الدقيق البلدي، لإعادة بيعه في السوق السوداء، وتمّ ضبط (132,600) طـن قمح، مُحملة على 3 سيارات نقل بمقطورة بحوزة 3 سائقين.

وفي حملة لمديرية أمن الدقهلية، تمّ ضبط (34) قضية تموينية متنوعة بالتعاون مع إدارات شرق الدلتا والقناة وسيناء، و(131) شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و(513) عبوة مواد كحولية غير مرخصة، و(20 جركن سائل تنر بكمية قدرها 400 لتر - 25 كرتونة نفط بـ100 جركن بكمية قدرها 400 لتر - 300 لتر مذيب غير مصحوبة بأي مستندات.

كما ضبط كذلك (7 شكائر أسمدة زراعية وزنت 350 كيلوجراما) مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، و(20 كيلوجرام لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية)، و(11) قضية عدم إعلان عن الأسعار بالمحال العامة، و(16) قضية (نقص أوزان – مواصفات – أخرى) بالمخابز البلدية، جميعها في الدقهلية.