ضبط 2 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الخانكة

تمكنت حملة من مديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 2 طن مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك ال’دمي في أحد المعامل بالخانكة في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالإشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين .

لجان مراقبة الأغذية

أوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية ان الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية أصدر تعليمات بتنسيق عمل لجان مراقبة الأغذية بالقليوبية للمرور على كافة أرجاء المحافظة حيث قام فريق مراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بالخانكة .

تفاصيل ضبط 2 طن مخللات فاسدة بالقليوبية

أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن مخللات منتج نهائي غير مدون عليها أي بيانات ويتم تصنيعها في مكان غير مرخص وغير مستوف للاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 100 كيلوجرام من الزيتون الأسود التالف ، وجميع الأصناف المذكورة بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام.

كما حررت الحملة 3 محاضر بالمخالفات الموجودة من عدم وجود تراخيص للعمل وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بقطاع الأغذية و نقص الاشتراطات الصحية لأماكن تداول المنتجات الغذائية وجري عرض المحاضر والمضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وتكون فريق العمل من مديرية الصحة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وعادل بيومي مراقب أول الأغذية بالمديرية ورجب نصر مراقب أول الأغذية بالمديرية وفريق مكتب الأغذية بالخانكة شريف عادل مراقب أول الأغذية والسادة مفتشي الأغذية وصلاح فام ومحمد حمدي، وعبد الكريم يوسف و أيمن عاطف وأسامه السيد