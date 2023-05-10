«الأرصاد» تحذر المواطنين: ذروة الموجة الحارة غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدًا، فمن المتوقع أن ترتفع بقيم بين 4-5 مئوية، ويعود ذلك إلى تعرض البلاد لمنخفض جوي حار قادم من صحراء الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح الحارة على عدة مناطق من البلاد مثل القاهرة وسيناء والسواحل الشرقية والغربية.

ذروة الموجة الحارة غدا

وأكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية من الصحراء الشرقية لشبه الجزيرة العربية، وهذا ما يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة وذروة الموجة الحارة، مشيرة إلى أن تأثير الموجة الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتعود بعد ذلك درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

أمطار ورياح

وتابعت الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المتوسطة المصاحبة لسقوط امطار خفيفة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى وسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا في مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 32 - 15

- العاصمة الإدارية 33 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 33 - 15

- دمنهور 32 - 15

- وادي النطرون 32 - 15

- كفر الشيخ 32 - 16

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 24 - 16

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 28 - 16

- العريش 23 - 13

- رفح 23 - 12

- رأس سدر 28 - 14

- نخل 26 - 7

- كاترين 25 - 05

- الطور 29 - 19

- طابا 22 - 18

- شرم الشيخ 30 - 20

- الإسكندرية 27 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 26 - 16

- السلوم 29 - 15

- سيوة 22 - 13

- رأس غارب 30 - 19

- الغردقة 31 - 20

- سفاجا 30 - 21

- مرسى علم 31 - 19

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 27 - 20

- الفيوم 29 - 14

- بني سويف 30 - 14

- المنيا 31 - 14

- أسيوط 32 - 15

- سوهاج 33 - 16

- قنا 34 17

- الأقصر 34 - 18

- أسوان 35 - 19

- الوادي الجديد 36 - 15

- أبوسمبل 36 - 19