تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

قال الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إن إجمالي الحيوانات المحصنة منذ بداية الحملة القومية في مارس 2023، بلغ 52200 حيوان، تم تطعيمهم وفق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

تكثيف توعية تجار الماشية

وأضاف مدير الطب البيطري، أن بيانات الحيوانات المحصنة، جاءت كالتالي: الأبقار المحصنة 21712 أبقار، الجاموس المحصن 4968 جاموس، الأغنام والماعز 25520 أغنام وماعز.

وأشار إلى أن تكثيف أعمال توعية مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات، القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتعريفهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية في الثروة الحيوانية، وتعريفهم بهذه الأمراض الوبائية وتوعيتهم بطرق الوقاية من المرض والتي في مقدمتها تحصين الحيوانات ضد المرض.

مواصلة الرقابة البيطرية

وتابع: أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها، مستمرة بالتزامن مع أعمال التحصين؛ وفى سياق متصل، تواصل أعمال الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلا في يومه المحدد أسبوعيا، وبشكل منتظم حيث تتشكل اللجان الطبية البيطرية، ويتم المرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر وتحصين الماشية بتلك الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، باستمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمحافظات، تحت رعاية المستشار، مصطفى ألهم محافظ الأقصر.