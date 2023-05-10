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«الداخلية» تكشف ملابسات «الدوران العشوائي» أعلى «دائري صفط اللبن»

كتب:

محمد بركات
11:19 ص | الأربعاء 10 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تداولته إحدى صفحات فيس بوك، من تعليق يتضمن الادعاء بأنّ قائدي سيارات نقل وملاكي، سلكوا دورانا عشوائيا أعلى الطريق الدائري عقب نزلة صفط اللبن باتجاه ميدان لبنان القادم من منطقة المريوطية للمرور من خلالها، ما يتسبب في حوادث مرورية ويعرّض حياة قائدي السيارات للخطر.

بفحص الطريق الدائري من منطقة صفط اللبن حتى أعلى محور 26 يوليو، تبيّن وجود فتحة بالحاجز الخرساني الأوسط الفاصل بين الطريق الدائري في الاتجاهين، ناتجة عن أعمال إنارة الطريق الدائري، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق الفتحة المُشار إليها من خلال وضع حواجز خرسانية.

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