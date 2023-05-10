لبنى ونس: واجهت صعوبات كثيرة للعودة للتمثيل بعد غياب 15 عامًا

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها واجهت صعوبات كثيرة للعودة مرة أخرى للساحة الفنية بعد غياب 15 عامًا، ولكنها كانت تثق في الله عز وجل، قائلة: «يقيني بالله إن الشخص الذي يتعب، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع تعبه، وهذا ما كان يعطيني الأمل والشغف أكثر في العودة للتمثيل مرة أخرى رغم كبر سني».

«ونس»: لا اعترف بمصطلح «النجومية»

وأضافت «ونس»، خلال حوارها على قناة «DMC»، أنها لا تعترف بمصطلح «النجومية»، فالنجوم في السماء فقط، ولكن الممثل القدير الموهوب الذي يقدر على خطف الأنظار إليه هو «التوب» بالنسبة لها، مشيرة إلى أن المقياس بالنسبة لها هو النجاح في تقديم الدور والجمهور يصدق الشخصية، وهذا ما تحلم في الوصول إليها.

«ونس»: مازالت مقصرة تجاه موهوبتي

وتابعت: «لسه موصلتش لهدفي وطموحي اللي عايزة أحققه، وحلمي إني أبقى أنا والشخصية اللي بعملها جزء لا يتجزأ ونبقى حاجة واحدة»، مشيرة إلى أنها حققت نجاحات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن هناك بعض النقاط التي قصرت فيها، ومازالت مقصرة تجاه الموهوبة التي وهبها الله لها.