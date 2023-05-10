تفاصيل حادث سير صحراوي المنيا اليوم.. 15 مصابا بينهم 6 أشقاء

أصيب 15 شخصا في حادث صحراوي المنيا اليوم، إذ وقع حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركزي المنيا وأبوقرقاص، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى المركزي وملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور.

حادث صحراوي المنيا اليوم بسبب عطل فرامل

ووقع حادث صحراوي المنيا اليوم في منطقتين متفرقتين، لكنها على الطريق الصحراوي الغربي، وجاء الحادث الأول في مركز المنيا، حيث اصطدمت سيارتين ربع نقل ونصف نقل بسبب عطل فني بالفرامل، ومن شدة الارتطام أصيب 8 أشخاص جميعهم من مركز سمالوط، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، وبإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب حدوث عطل فني بالفرامل بإحدي السيارتين.

رفع آثار حادث صحراوي المنيا اليوم

وانتقل فريق من إدارة المرور لرفع آثار حادث صحراوي المنيا اليوم، وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وجرى التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

اختلال عجلة القيادة سبب حادث صحراوي المنيا

أما حادث صحراوي المنيا الثاني، وقع عند مدخل مركز أبوقرقاص، حيث انقلب «ميكروباص» بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من محافظة الإسكندرية، ومن بينهم 6 أشقاء وجرى نقلهم للمستشفي التخصصي في مدينة ملوي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.