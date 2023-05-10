جامعة بنها تطلق مؤتمر الدراسات العليا في العلوم التطبيقية بمشاركة 100 بحث

أطلق قطاع الدراسات العليا والبحوث في جامعة بنها المؤتمر العلمي السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية، والذي ينعقد اليوم وعلى مدار يومين في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة. ويهدف إلى مناقشة أكثر من 100 بحث، بمشاركة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، بالإضافة إلى عمداء الكليات.

يشارك في المؤتمر عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية.

دمج البحث العلمي بالصناعة

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على دمج البحث العلمي بالصناعة بإنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر في مخرجات البحث العلمي، كما تعمل الجامعة علي توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من أجل إنتاج أبحاث قوية ومبدعة تؤدي الى تقدمهم المهني والتعليمي وتساهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن العلوم التطبيقيه تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنموية المستدامة من خلال تقديم أفضل ما يحتاجه المجتمع من متخصصين في مختلف النواحي.

التكامل في جميع التخصصات المتداخلة والمشاركة الفعالة

أوضح خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طرحت ضمن خطتها الاستراتيجية 7 مسارات يتم تطبيقها من خلال تقسيم الدولة إلى 7 قطاعات علمية هم إقليم القاهره الكبرى والذى من بينه جامعة بنها ثم أقاليم الاسكندريه والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد مؤكدا أن هذه القطاعات تهدف في مجال البحث العلمي إلى التكامل في جميع التخصصات المتداخلة والمشاركة الفعالة والاستدامة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع.

أحدث التطورات والابتكارات في مجال العلوم التطبيقية

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن مؤتمر العلوم التطبيقيه اليوم وغدا يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في مجال العلوم التطبيقية في ظل التحديات والفرص التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة وذلك لحل جميع المشكلات التي تواجه المجتمع والإنسانية كما انها تساهم بدرجة كبيرة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أن طلاب الجامعات والدراسات العليا بشكل خاص عليهم دورا كبيرا في بناء المستقبل وبناء مجتمع علمي قادر على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول.

وأضاف: «أنتم تحملون مسؤولية كبيرة في إثراء المعرفة وإنتاج البحوث العلمية ذات الجودة والأصالة و تشاركون في خدمة الإنسانية بأكملها بانتاجكم الفكري من رسائل وأبحاث علمية».

أضاف «الجيزاوي» أن تنظيم الجامعة لهذه السلسلة من المؤتمرات العلمية سواء كانت في مجال العلوم التطبيقية او العلوم الانسانيه تهدف إلى بناء قدرات ومهارات طلاب الدراسات العليا مشيرا إلى أن المؤتمرات فرصة للتعلم والتطوير والتحديث، وللتواصل والتفاعل مع الباحثين والخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك .