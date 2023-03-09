رابط التسجيل لحضور مؤتمر الدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها فتح باب التسجيل في المشاركة بالمؤتمر الثاني لطلاب الدراسات العليا والباحثين المهتمين بمجالات العلوم التطبيقية، المقرر إقامته في مايو المقبل، وأتاحت رابطا للتقدم والتسجيل في المؤتمر.

وتستعرض «الوطن» رابط التسجيل في المؤتمر الثاني للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها، وموعد انطلاق فعاليات المؤتمر.

موعد مؤتمرالدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها

أوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى دعوة شباب الباحثين في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية بجامعة بنها، ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر في الفترة من 10 إلى 11 مايو 2023

رابط التسجيل في مؤتمر الدراسات العليا بجامعة بنها

وأشار «سوسة» إلى أنه يمكن للراغبين المشاركة بالمؤتمر الثاني للدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية، على رابط التسجيل التالي من هنــــــــــــــــــــــــــــا

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، في الفترة من 10 إلى 11 مايو المقبل، بمشاركة طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وشباب الباحثين وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية.

ولفت «الجيزاوي» إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية، من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.