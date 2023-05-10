طريقة حساب نجاح طلاب الصفين الرابع والخامس.. «النتيجة دون درجات»

طريقة حساب نجاح طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023، من أكثر التساؤلات بين أولياء الأمور تزامنا مع انتهاء امتحانات الترم الثاني اليوم الأربعاء 10 مايو بمادة الرياضيات، والتي بدأت يوم 6 مايو الماضي وفقاً للجداول المعتمدة من المديريات التعليمية.

طريقة احتساب نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، طريقة احتساب نجاح طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022 الخاص بنظام التقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائي، مشيرا إلى أنّه يتم احتساب مجموع المادة من 100 درجة، حيث يتم حساب درجات الطالب، «احتساب المتوسط الحسابي لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني».

نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي .. بدون درجات

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه سيتم إعلان نتيجة طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023 بالألوان وليس الدرجات، وتكون نتيجة الطالب على شكل لون يعبر عن مستواه، كما يلي.

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (85-65).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).

امتحانات الدور الثاني .. في منهج الفصلين الدراسيين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ اجتياز طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، تعني انتقال الطالب إلى الصف الدراسي التالي، وحصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسـية، يعقد له اختبار الدور الثاني في منهج الفصلين الدراسيين.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه حال حصول طلاب الصفين الرابع والخامس على اللون الأحمر بعد امتحانات الدور الثاني، يعد الطالب راسبا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.