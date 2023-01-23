أصغر 5 قادة حول العالم.. على رأسهم كيم جونج أون

أصغر القادة الوطنيين في العالم مرتبة حسب العمر.. إذ يوجد بلدان في جميع أنحاء العالم لديها قادة في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من العمر، بحسب ما ذكرته شبكة «إنسايدر».

ترصد «الوطن» أصغر 5 قادة من الوطنيين في العالم في الوقت الحالي:

1- إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، البالغ من العمر 35 عامًا، هو أصغر زعيم وطني في العالم، وقبل أن يصبح رئيسًا للمجلس العسكري في بوركينا فاسو، كان تراوري طالبًا في الجيولوجيا، ثم التحق لاحقًا بمدرسة جورج ناموناو العسكرية.

صعد الرجل البالغ من العمر 34 عامًا إلى السلطة في سبتمبر 2022، وأجبر الزعيم السابق بول هنري داميبا على التنحي عن السلطة، وأشار مؤيدوه إلى عدم قدرة دميبة على التعامل مع القوات الجهادية كسبب لإبعاده، أعلن تراوري محاطًا بالجنود أنه سيتولى القيادة.

2- جابرييل بوريك، رئيس تشيلي الحالي والذي يبلغ من العمر 36 عامًا.

كان بوريك ناشطًا سياسيًا كطالب جامعي، وظل منخرطًا في السياسة منذ ذلك الحين، في سن الخامسة والثلاثين، فاز في الانتخابات الرئاسية في تشيلي، وعند انتخابه، وأعلن في ذلك الوقت أمام حشد هائل «أضمن أنني سأكون رئيسًا يهتم بالديمقراطية.. ويلبي احتياجات الناس يوميًا».

3- كيم جونج أون، رئيس كوريا الشمالية، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، شغل منصب المرشد الأعلى لكوريا الشمالية منذ عام 2011.

عاش كيم، وهو مشجع قوي لكرة السلة تلقى تعليمه في مدرسة خاصة في سويسرا، حياة لا مثيل لها في أي زعيم عالمي آخر، كما تعني طموحاته النووية وخطابه العدائي أنه يحتل مكانًا على المسرح العالمي.

4- محمد ديبي، هو الرئيس الانتقالي لتشاد، البالغ من العمر 39 عامًا، وهو نجل إدريس ديبي، الرئيس التشادي السابق، صعد محمد ديبي إلى السلطة وهو في 38 من عمره بعد وفاة والده، ووفقًا لبلاك باست، فإن المجلس الذي عيّن محمد ديبي لتولي منصب والده ضمن لشعب تشاد إجراء انتخابات نزيهة وحرة في غضون 18 شهرًا من قيادة ديبي.

5- سيردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، البالغ من العمر 41 عامًا، وقبل أن يصبح رئيسًا لتركمانستان، شغل سيردار بيردي محمدوف عدة مناصب في الحكومة التركمانية التي قادها والده قربانقولي بيردي محمدوف، وشغل منصب نائب والده مباشرة قبل توليه منصب الرئيس.