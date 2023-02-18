 جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2023.. التفاصيل حسب التخصص

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2023، موضحة أن الجدول الخاص بنظام السنوات الثلاث، يشمل شُعب مطبخ ومطعم وإشراف داخلي وخدمات سياحية، لافته إلى أن الامتحانات ستُعقد في لجان مؤمنة، ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2023

وأضافت الوزارة في بيان، أن جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2023، يبدأ يوم السبت الموافق 27 مايو المقبل، بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، لطلاب نظام الثلاث سنوات لشعب المطبخ والمطعم والإشراف الداخلي والخدمات السياحية، على أن تنتهي امتحانات هذه الفئة يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو المقبل.

مواعيد امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2023

أوضح جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2023، أن امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفندقية نظام السنوات الثلاث للإعداد المهني، تعقد يوم السبت 27 مايو المقبل، وتنتهي يوم الأربعاء 7 يونيو المقبل، على أن يبدأ امتحان التدريبات المهنية والحاسب الآلي والعملي الفندقي الساعة التاسعة صباحا يوم السبت 20 مايو 2023، وتستكمل عقب انتهاء الامتحانات التحريرية.

جدول سير امتحان دبلوم الثانوية الفندقية لطلاب الدمج

جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية المطبق بها البرامج الدراسية، ذات المناهج المبنية، وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية نظام الثلاث سنوات لجميع البرامج، وهي فني الطاهي وفني المضيف وفني مشرف الغرف وفني الباريستا الخاص بطلاب الدمج، يبدأ بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، يوم السبت الموافق 27 مايو المقبل، ويعقد امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأحد 28 من نفس الشهر، على أن يُعقد يوم الإثنين 29 من نفس الشهر امتحان اللغة الثانية الفرنسية.

ويمكن الاطلاع على جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2023 بالتفصيل من هنا.