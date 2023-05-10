بعد إلزامه بتعويض صحفية تعرضت للاعتداء.. ما مصير ترشح ترامب للرئاسة الأمريكية؟

انتشرت التساؤلات، خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، بعد أن حملت هيئة محلفين في إحدى محاكم مدينة نيويورك «ترامب» مسؤولية التشهير والاعتداء الجنسي على الكاتبة الخاصة التي كانت تعمل صحفية سابقة.

إدانة «ترامب» بالاعتداء الجنسي على صحفية

وقالت هيئة المحلفين بالمحكمة، إن «ترامب» شهر بكاتبنه «إي جين كارول»، في فترة التسعينيات، حيث اعتدى عليها جنسيا، وقام بتشويه صورتها أمام وسائل الإعلام من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز الأمريكية»، فإن هيئة محلفين بإحدى المحاكم بمدينة نيويورك مكونة من 9 أعضاء، خلصت قرارها إثر محاكمة مدنية، إلى أن «ترامب» لم يقم بأي اغتصاب او اعتداء جنسي على كاتبنه، في حين حمّلته مسؤولية التشهير بها، وأمرت بدفع تعويض «لكارول» قدره 5 ملايين دولار على سبيل التعويض.

مصير ترشح «ترامب» لانتخابات أمريكا بعد إدانته

وتستعرض «الوطن» مصير ترشح «ترامب» للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر عقدها في 5 نوفمبر 2024، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز الأمريكية»، فإن هذا الحكم بتغريم «ترامب» 5 ملايين دولار كتعويضا لكاتبه، من المرجح أن يترك انتكاسة قانونية له خلال حملته الانتخابية لتوليه منصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى في 2024.

ومن جهة أخرى، انتقد «ترامب» الحكم الصادر ضده من هيئة المحلفين في نيويورك، واصفا ذلك الحكم بأنه «وصمة عار»، قائلا: «هذا الحكم وصمة عار.. إنه بمثابة استمرار لأعظم مطاردة ساحرات على مر العصور».

وصرح «ترامب» في بيان نشره على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي المعروف «تروث سوشيال ميديا»، بأنه ليس لدي أي معلومة عن تلك المرأة ولا يعرفها على الإطلاق.

يذكر أن في أكتوبر الماضي، أدلى «ترامب» أمام هيئة المحلفين تحت القسم، بأن «كارول» شخصية كاذبة ومريضة، كما أشار المحامون إلى أن كارول لفقت الاتهام من أجل الحصول على المال ولأسباب سياسية أخرى.