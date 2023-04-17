خريطة جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات والمواعيد

حددت مديريات التربية والتعليم، شهر مايو لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات للفصل الدراسي الثاني، على أن تُعقد اختبارات شهر مارس بشهر أبريل الجاري.

وتستعد مديريات التربية وتعليم، لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية بشهر مايو، سواء الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وفقًا لكل مديرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وتستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات، وفقًا لمديريات التربية والتعليم، التي تُعقد ما بين 4 أو 6 أيام للمواد الرئيسية والفرعية خلال ساعة ونصف لساعتين ونصف.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

السبت 13 مايو: لغة عربية وتربية دينية.

الأحد 14 مايو: الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 15 مايو: الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

الثلاثاء 16 مايو: اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 17 مايو: الهندسة والتربية الفنية.

الخميس 18 مايو: العلوم.

جدول الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

- الأربعاء 17 مايو: امتحان مواد اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الخميس 18 مايو: امتحان الهندسة، ومادة الحاسب الآلي.

- السبت 20 مايو: امتحان الجبر، وامتحان العلوم.

- الأحد 21 مايو: امتحان مادتي اللغة الإنجليزيوالتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

الاثنين 15 مايو: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 16 مايو: الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- الأربعاء 18 مايو: الهندسة والتربية الفنية.

- الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية والتربية الرياضية.

- السبت 20 مايو: اللغة العربية.

- الاثنين 22 مايو: الدراسات الاجتماعية.

جدول الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

- يوم السبت 20 مايو: اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 21 مايو: الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الاثنين 22 مايو: مادة الهندسة

- يوم الثلاثاء 23 مايو: اللغة الأجنبية التربية الدينية

- يوم الأربعاء 24 مايو: العلوم التربية الفنية.

- يوم الخميس 25 مايو: الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لبنى سويف

الخميس 18 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الرياضية.

السبت 20 مايو : الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 مايو: الهندسة والتربية الدينية.

الإثنين 22 مايو: اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء.

الثلاثاء 23مايو: التربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو : العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

السبت 20 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 211 مايو: الهندسة والتربية الفنية.

الاثنين 22 مايو: العلوم.

الثلاثاء 23 مايو : الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو: اللغة الانجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.