تفاصيل اليوم الثاني في التدريبات البدنية للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، التدريب البدني للمعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم في يومه الثاني، وذلك بمجمع ملاعب السعيدية حرصًا على الدعم المعنوي لهم وتعريفهم بأهميته لتأهيلهم بدنيا ونفسيا وصحيًا وعقليًا واجتماعيًا لرفع كفاءتهم في أداء العمل.

التدريب البدني للناجحين بمسابقة 30 ألف معلمين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن التدريب سيكون نواة أولى في حث المعلمين الجدد لأبناء تعليم الجيزة في ممارسة الرياضة والتي ستعود على صحة أبنائنا الطلاب بالخير جسديًا وعقليًا في الوقت الذى سيطرت على عقولهم الألعاب الإلكترونية الخطيرة مما يؤثر على مهاراتهم الحياتية والعملية والعقلية.

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنَّه في ضوء اهتمام الدولة بالمعلمين الجدد وتأهيلهم لرفع كفاءتهم وأدائهم البدني فقد قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتوفير الأماكن المخصصة لتنفيذ تدريب المعلمين المستهدفين في مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة، إذ تجمع المتدربون من جميع إدارات الجيزة التعليمية في أماكن مخصصة لكل إدارة تعليمية.

رفع الكفاءة البدنية والصحية

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، إجمالي عدد المتدربين على مستوى محافظة الجيزة 2170 معلمًا بملاعب السعيدية ومراكز الشباب المخصصة لكل إدارة تعليمية وبعض ملاعب المدارس المؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أنَّ التدريب يهدف إلى إحداث مجموعة من التغيرات المطلوبة في معلومات وخبرات المعلمين ليكونوا قادرين على أداء أعمالهم على الوجه الأكمل ورفع كفاءتهم البدنية والصحية.

وبناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.