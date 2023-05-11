جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بـ2023 في سوهاج، يشغل الآلاف من الأسر في جميع أنحاء المحافظة، لقرب بداية انطلاقها السبت 13 مايو 2023، على أن تستمر حتى الخميس 18 من الشهر ذاته.

وتضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بـ2023 في سوهاج، المواد الدراسية الأساسية والفرعية والفترة الزمنية لكل مادة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، يتضمن التدابير والتعليمات اللازمة التي تتخذها المدرية والإدارات التعلمية، للطلاب والقائمين على الامتحانات.

تنشر «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بـ2023 في سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة، وحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بـ2023 في سوهاج كالتالي:

- السبت 13 مايو 2023: اللغة العربية والخط العربي والإملاء، من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا، والتربية الرياضية.

- الأحد 14 مايو 2023: الجبر والاحصاء والتربية الفنية.

- الاثنين 15 مايو 2023: العلوم والتربية الدينية.

- الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

- الأربعاء 17 مايو 2023: الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 18 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية.

وكانت مدرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أعلنت عقد اجتماعًا بمسؤولي الإدارات التعليمية بالمراكز المختلفة في المحافظة، لمناقشة استعدادات المديرية والإدارات التعليمية والإدارات المعنية لامتحانات الشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة.