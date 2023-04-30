جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في المحافظات.. تنطلق خلال أيام

اعتمد محافظو المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في مختلف المحافظات والتي تنطلق خلال أيام قليلة وتحديدًا في شهر مايو وتنتهي في نفس الشهر بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي التي حددتها وزارة التربية والتعليم مطلع العام الدراسي، فيما وضعت كل محافظة جدول الامتحانات على حدة في المدة التي حددتها التعليم.

وتستعرض "الوطن" جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالمحافظات وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي القليوبية

وأعلنت التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 والذي جاء كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023.. امتحان مداة اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 20 مايو 2023.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأحد 21 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 مايو 2023.. امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

الثلاثاء 23 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الأربعاء 24 مايو 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 البحيرة

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة البحيرة كالتالي:

الأحد 14 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية.

الاثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 مايو 2023.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 17 مايو 2023.. امتحان مادة العلوم.

الخميس 18 مايو 2023.. امتحان الدراسات الاجتماعية.

السبت 20 مايو 2023.. امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 المنيا

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 المنيا كالتالي:

السبت 20 مايو 2023.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 21 مايو 2023.. امتحان مادتي هندسة، والتربية الدينية.

الإثنين 22 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكومبيوتر وتكنولجيا المعلومات.

الثلاثاء 23 مايو 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023.. امتحان مواد دراسات اجتماعية، "مستوى رفيع لغة فرنسية للغات" مستوى رفيع لغة ألمانية للغات.

الخميس 25 مايو 2023.. امتحان مواد علوم، ومستوى رفيع لغة إنجليزية، والتربية الرياضية للملابس الرياضية فقط.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الفيوم

ووفقًا لما أعلنته التربية والتعليم فإنّ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 الفيوم جاء كالتالي:

السبت 13 مايو 2023: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة.

الخميس 18 مايو: امتحان مادة العلوم، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط، وامتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة المنوفية كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023.. امتحان التربية الرياضية.

السبت 20 مايو 2023.. امتحان اللغة الإنجليزية.

الأحد 21 مايو 2023.. امتحان العلوم.

الإثنين 22 مايو 2023.. امتحاء الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الثلاثاء 23 مايو 2023.. امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023.. امتحان الهندسة والتربية الدينية.