مواطنون بعد منحة العمالة غير المنتظمة 2023: «الرئيس حاسس بينا»

ردود فعل إيجابية وإشادة واسعة من العمال في المحافظات، بسبب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لإعانة العمالة غير المنتظمة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم، وصرف منحة في عام 2023 بقيمة 1000 جنيه بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة من الجهات التنفيذية.

وقال محمد عبداللاه أحد العمال من محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار الرئيس واهتمامه بإنشاء صندوق لإعانة العمالة غير المنتظمة يدل على أنه يعرف الضغوط التي يعيش فيها العمال ويشعر بهم، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بفئة العمال البسطاء.

أحد العمال: نشكر الرئيس السيسي على دعمنا

ووجه رجب محمود أحد العمال من محافظة الفيوم، الشكر للرئيس على دعم العمال سواء في المجال الصحي أو المجتمعي، مؤكداً أن الدولة تهتم بهم بشكل كبير، وأن الكثير من العمال يتجهون إلى مكاتب العمل لتحديث بياناتهم.

وأشار ياسين عبدالنبي، أحد العمال من محافظة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قرار الرئيس بدعم العمال من خلال منحة العمالة غير المنتظمة 2023 دليلًا قويًا على تقديره لهم، معقبًا: «ربنا بخليك لينا يا ريس وميحرمناش منك ودايما واقف معانا عى لطول».

خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2023

وتشغل خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2023 قطاع كبير من المواطنين بعد الإعلان عنها، إذ يجب أن يسعى المستفيد لتحديث بياناته والتي تشمل التوجه لمكتب العمل، وتحديث بيانات الهاتف، وأن تكون البطاقة الشخصية مكتوباً بها الحرفة أو المهنة التي يعمل بها العامل.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023

وحددت وزارة القوى العاملة، أهم الشروط للحصول على منحة 1000 جنية للعمالة، ومن بينها، أن يكون العامل مسجلا في مديرية القوي العاملة التابع لها، وأن يكون مدونا في بطاقته المهنة أو الحرفة التي يعمل بها، وألا يكون صاحب حيازة زراعية أو سجل تجاري أو عقارات أو رؤوس ماشية.