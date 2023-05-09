العمالة غير المنتظمة 2023.. اعرف شروط الحصول على منحة الـ1000 جنيه

تعد فئة العمالة غير المنتظمة 2023 هي الأكثر حظا من بين فئات العمالة في مصر، حيث سيستفيد المحدثون لبياناتهم في هذا العام من المزايا الكبيرة والعديدة التي وعدت بها الحكومة ومنها صرف منحة 1000 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال والتي تضمنت إنشاء صندوق طوارئ لإعانة ورعاية العمالة غير المنتظمة وصرف منحة الـ1000 جنيه.

قرارات هامة عن العمالة غير المنتظمة 2023

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي كلف بها حسن شحاته وزير القوى العاملة وزير السلطة المختصة، فإن العمالة غير المنتظمة 2023، المسجلة رسميا في سجلات مديريات القوى العاملة ويبلغ عددهم حوالي 355 ألفا، بحسب تصريحات رسمية لوزير القوى العاملة منذ عدة أسابيع، هي التي تستفيد من المنحة، باستثناء العمالة غير المنتظمة الذين ثبت أنه استفادوا من أي برنامج من برامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة لهذه الفئة.

شروط صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

ومن بين الشروط فإنه لن تستفيد العمالة غير المنتظمة 2023 التي تحصل على معاشات تكافل وكرامة، أو من يحصل منها على معاشات التضامن الاجتماعي، من قرارات الرئيس الأخيرة بصرف منحة 1000 جنيه، لأنها تستفيد بالفعل من برامج رعاية وحماية اجتماعية أخرى.

يذكر أن في مصر حوالي 2.5 مليون هم إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة 2023، مسجلين وغير مسجلين في دفاتر القوى العاملة، منهم حوالي 335 ألفا مسجلين رسميا بأسمائهم ومهنهم وحرفهم.

ووفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع شؤون العاملين بالقطاع الخاص، وشؤون العمالة غير المنتظمة، قد أقر 5 منح دورية سنوية للعمالة غير المنتظمة، يتم صرفها بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه في عيدي الفطر والأضحى، ومع دخول المدارس ومنحة المولد النبوي الشريف ومنحة الزواج.