خدمات موقع دعم مصر الرقمي وطرق الاستفادة منها

يعتبر موقع دعم مصر الرقمي، من أهم المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات بطاقات التموين، خاصة بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإتاحة خدمة واحدة فقط على الموقع، تخص أصحاب البطاقات التموينية، لاستمرار تقديم الخدمات إليهم.

خدمة موقع دعم مصر الرقمي

ويقدم موقع دعم مصر الرقمي، خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، من أجل تحديث بيانات أفراد بطاقة التموين، ضمن إجراءات تحديث بيانات منظومة الدعم التمويني، والأفراد المدرجين عليها، لتنقيتها من غير المستحقين للدعم، وتشمل الخدمة تسجبيل رقم الموبايل على البطاقة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تصفح رابط موقع دعم مصر الإلكتروني من هنــا.

- اختيار ايقونة إدخال رقم بطاقة التموين والتي تظهر بمجرد فتح الصفحة الرئيسية للموقع.

- يظهر مباشرة اسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، بعد كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما ومدون على الكارت الذكي.

- يتم تدوين رقم الهاتف المحمول، بشرط أن يكون في إحدى شركة الاتصالات الأربعة.

- ثم يقوم موقع دعم مصر بارسال رسالة إلكترونية نصية تظهر أمام صاحب البطاقة بقبول تسجيل الرقم أو رفضه حال إدخال رقم غير مسجل باسم رب الأسرة.

بوابة مصر الرقمية للتموين

وأكدت وزارة التموين، أن الخدمات التموينية الأخرى الخاصة ببطاقات التموين سواء استخراج بدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة لمحافظة متاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين.