«القوى العاملة» تعلن توافر 23 فرصة عمل بالإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية توافر 27 فرصة عمل للشباب، يمكن التقديم عليها عند توافر بعض الشروط في المتقدمين.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل فرص العمل المطلوبة، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فرص عمل من القوى العاملة

وتطلب مديرية القوى العاملة شغل مهن: عامل نسيج ، عامل تجهيز ، عامل خدمات ، عامل صباغة ، عامل فحص ، عامل مخازن، وذلك للعمل في شركة «ألوان» للتريكو.

ويجب أن تتوفر بعض الشروط في المتقدمين، وهي أن يكونوا من حديثى التخرج، من حملة المؤهلات المتوسطة أو بدون مؤهل، مع توفير تأمين إجتماعى وصحى، مع رواتب مجزية.

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن للراغبين في العمل الحصول على فرص عمل من خلال التقدم إلى إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية والتي تقع خلف نقابة الأطباء في شارع سيد فهمي من شارع مصطفى كامل بسموحة، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب والذي يقع في برج العرب الجديدة، الاسكان المتوسط، عمارة رقم 7، الدور الأرضي.

وتؤكد وزارة القوى العاملة وجميع مديرياتها على التزامها بتوفير فرص العمل والتدريب للشباب، وذلك للمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتوفير حياة كريمة لهم. وتسعى باستمرار لتحقيق هذا الهدف من خلال تحديث سياساتها وتنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.