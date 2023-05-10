وظائف شاغرة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.. إليك الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة طنطا عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بكلية الفنون التطبيقية، ضمن مجموعة وظائف الكادرات الخاصة، والتي تشمل: أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، على أن يتم التقدم لها خلال الفترة 2023/05/02 وحتى 2023/05/16.

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة طنطا

- أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة خلال فترة الإعلان أو قبل الإعلان بأسبوعين على الأكثر.

- أصل شهادة الماجستير «شهادة بتقدير ومجموع المقررات الدراسية في الماجستير والنسبة المئوية».

- أصل شهادة البكالوريوس بالتقدير التراكمي والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

- أصل شهادة تقديرات ومجموع المواد الدراسية موضحا بها درجة التخصص.

- 3 نسخ من الماجستير مع خطاب توصية من المشرف على الرسالة.

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- أصل شهادة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور والخدمة العامة للإناث.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية و6 صور شخصية حديثة 4×6.

- موافقة جهة العمل إذا وجدت.

كيفية تقديم الطلبات للوظيفة

تقدم الطلبات للوظيفة باسم رئيس الجامعة، بمقر الإدارة العامة لجامعة طنطا بمكتب المدير العام لشئون هيئة التدريس، بشارع الجيش بمدينة طنطا محافظة الغربية، خلال أسبوعين من اليوم التالي لتاريخ الإعلان، وعلى العاملين بالدولة أن يتقدموا بطلباتهم مشفوعة بموافقة صريحة من الجهات التابعين لها.