جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023.. استعدادات مكثفة

يتزايد اهتمام طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم خلال هذه الأيام بمعرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، فيما تنهي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة استعداداتها للامتحانات التي تستمر على مدار 6 أيام.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

وتحرص «الوطن» على تقديم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، في إطار استعدادات الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في مختلف لجان محافظة الشرقية.

يوم السبت 20 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء، من الساعة 9 إلى الساعة 11:30، والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1:30.

يوم الأحد 21 مايو.. الجبر والإحصاء من الساعة 9 إلى الساعة 11، والتربية الفنية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30.

يوم الاثنين 22 مايو.. اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى الساعة 11.

يوم الثلاثاء 23 مايو.. الهندسة من الساعة 9 إلى الساعة 11، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 إلى الساعة 12:30.

يوم الأربعاء 24 مايو.. العلوم من الساعة 9 إلى الساعة 11.

يوم الخميس 25 مايو.. الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى الساعة 11.

درجات مستقلة للإملاء في مادة اللغة العربية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن الإملاء يكون في مادة اللغة العربية بقطعة مستقلة تملى على الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة (درجتان)، ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الملئ لزمن إجابة المادة بناء على القرار رقم 313 لسنة 2011، كما يُجرى تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني باسبوعين على الأقل.