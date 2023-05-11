درجات الحرارة اليوم.. أمطار على القاهرة ورياح

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار بيان الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة مساءا، بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، وجود حالة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 33 - 19

- العاصمة الإدارية 33 - 19

- أكتوبر 33 - 20

- بنها 33 - 19

- دمنهور 32 - 19

- وادي النطرون 32 - 18

- كفر الشيخ 32 - 19

- المنصورة 33 - 18

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 33 - 19

- طنطا 32 - 19

- دمياط 27 - 18

- بورسعيد 26 - 18

- الإسماعيلية 29 - 19

- السويس 30 - 19

- العريش 26 - 17

- رفح 25 - 17

- رأس سدر 33 - 20

- نخل 30 - 14

- كاترين 26 - 10

- الطور 33 - 21

- طابا 32 - 18

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 18

- العلمين الجديدة 25 - 16

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 17

- سيوة 29 - 18

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 35 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 35 - 21

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 32 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم37 - 21

- بني سويف 36 - 20

- المنيا 36 - 20

- أسيوط 37 - 21

- سوهاج 29 - 21

- قنا 39 22

- الأقصر 40 - 22

- أسوان 41 - 23

- الوادي الجديد 35 - 20

- أبوسمبل 35 - 20