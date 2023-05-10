أمطار ونشاط للرياح في حالة الطقس غدا الخميس.. ذروة الموجة الحارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الخميس، على كل أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين 4-5 درجات، حيث تصل لـ33 درجة على القاهرة، ويسود طقس حار، تصل لـ39 على جنوب البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة.

أمطار وحرارة فى حالة الطقس غدا

وأشار التقرير الصادر عن الأرصاد الجوية، إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشرقية للبلاد، ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية الحارة القادمة من المناطق الصحراوية في حالة الطقس غدا الخميس على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وسيناء، وجبال البحر الأحمر، كما يسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الخميس في مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 32 - 15

- العاصمة الإدارية 33 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 33 - 15

- دمنهور 32 - 15

- وادي النطرون 32 - 15

- كفر الشيخ 32 - 16

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 24 - 16

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 28 - 16

- العريش 23 - 13

- رفح 23 - 12

- رأس سدر 28 - 14

- نخل 26 - 7

- كاترين 25 - 05

- الطور 29 - 19

- طابا 22 - 18

- شرم الشيخ 30 - 20

- الإسكندرية 27 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 26 - 16

- السلوم 29 - 15

- سيوة 22 - 13

- رأس غارب 30 - 19

- الغردقة 31 - 20

- سفاجا 30 - 21

- مرسى علم 31 - 19

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 27 - 20

- الفيوم 29 - 14

- بني سويف 30 - 14

- المنيا 31 - 14

- أسيوط 32 - 15

- سوهاج 33 - 16

- قنا 34 17

- الأقصر 34 - 18

- أسوان 35 - 19

- الوادي الجديد 36 - 15

- أبوسمبل 36 - 19