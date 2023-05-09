طقس 72 ساعة مقبلة.. موجة حارة تضرب البلاد ورياح على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا ومساء، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات النهار، فيكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون دافئا على السواحل الشمالية.

طقس الأربعاء 10 مايو

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الأيام المقبلة ترتفع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية، لتسود موجة حارة، تبدأ من غد الأربعاء 10 مايو 2023، ويصاحبها شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الخميس 11 مايو

وتشهد حالة الطقس يوم الخميس 11 مايو، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 12 مايو

وتشهد حالة الطقس من الجمعة 12 مايو، وحتى الأحد 14 مايو 2023، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 10 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21

درجات الحرارة الخميس 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.