يسري الفخراني: خالد يوسف يقدم سينما في دراما تلفزيونية بـ«سره الباتع»

أشاد الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمسلسل سره الباتع المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، الذي يعتبر التجربة الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة بنفس العنوان للكاتب الراحل يوسف إدريس.

تفاصيل مسلسل سره الباتع

وقال «الفخراني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،: «خالد يوسف يقدم عمل سينمائي في دراما تلفزيونية في «سره الباتع»، بداية من الكتابة، الكادرات، المونتاج والموسيقى وغيرها من تفاصيل العمل الفني، خاصة أن المسلسل يدور في زمنين الأول فترة الحملة الفرنسية على مصر والثاني في وقتنا الحاضر».

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يبحث عن السر وراء ضريح «السلطان» الذي يتبرك به أهل المنطقة، ليعيده البحث إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر وكفاح الشعب المصري في مواجهة الاحتلال، ليجد الإجابة على سؤاله.

مسلسل «سره الباتع»

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من مصر والوطن العربي يصل عددهم لـ 60 نجما، من بينهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، خالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، صلاح عبدالله وريم مصطفى.

ويذاع مسلسل «سره الباتع» على عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هي: «الحياة» و«ON»، بالإضافة إلى منصة «Watch IT».