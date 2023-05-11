رئيس جامعة السويس: دعم وتشجيع الفكر البحثي على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، أنه حريص على توفير كافة الإمكانات لتشجيع الفكر البحثي لدي كافة منسوبي الجامعة بمختلف التخصصات، مشيراً إلى أن الدعم النشاط البحثي يُعد من أولويات الرؤية الجامعية استنادا إلى محاور الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية «رؤية مصر 2030».

دعم البحث العلمي في جامعة السويس

وأوضح رئيس جامعة السويس، في مؤتمر طلابي أن الرؤية الجامعية، تسعى لتفعيل آليات دعم المعرفة والابتكار عبر البحث العلمي، توافقاً مع اتخاذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

فيما قال محمد مازن عميد كلية الآداب بجامعة السويس، إن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه بكلية الآداب، وسيتم تم تنظيمه مستقبلا على مستوى كافة الأقسام ومختلف التخصصات بالكلية.

مؤتمر طلابي في جامعة السويس

وكان الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، قد افتتح المؤتمر الطلابي لقسم علم الاجتماع بكلية الآداب والذي نُظِمَ برعايته والأستاذ الدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف الدكتور محمد مازن جلال عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر.