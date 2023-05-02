موعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي.. الهضبة يطالب جمهوره بالاستعداد

نشر الفنان عمرو دياب، البوستر الدعائي، لحفل أبو ظبي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وذكر أن التذاكر سوف تكون متاحة عبر etihadarena.ae، مطالبا جمهوره الذي يتطلع لمعرفة موعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي، بالاستعداد للحفل.

موعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي

وترصد «الوطن» موعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي، حسبما أعلن عنه الهضبة، إذ أكد أنه من المقرر أن يقام الحفل في 9 سبتمر المقبل.

وبعد معرفة موعد حفل عمرو دياب في أبو ظبي، عبر الجمهور عن فرحتهم بـ حفل عمر دياب في أبو ظبي وطالبوه بإقامة حفلات في مصر، وطرح ألبوم غنائي جديد له، معلقين: «عمرو دياب بنعشقك كإنسان وفنان إلهي يحميك.. أنت بقيت خليجي ولا إيه يا نجم فين حفلات مصر؟.. عايزين ألبوم قريب بقي».

آخر حفلات عمرو دياب

وأقيم آخر حفل للمطرب عمرو دياب في 28 إبريل الماضي، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة السعودية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي الهضبة قبل الحفل بساعات، وصعد عمرو على المسرح على أنغام أغنيته «يا أنا يا لأ» وقدم باقة من أشهر أغانيه.