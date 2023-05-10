الفنان المعتزل خالد الفايد يكشف عن رؤيته للنبي في المنام: «داخل منزله»

كشف الفنان الشاب المعتزل خالد الفايد، عن رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم، في المنام، حسبما كشف عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

وكتب «الفايد»: «النبي قال اللي يشوف حاجة حلوة يقولها للي بيحبه.. وأنا بحبكم»، متابعًا: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.. كنت معه بجوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه أول مرة.. كان بجانبي أبا بكر الصديق، وكان في داخل بيته، وبجانبي ورقة بن نوفل».

وكان خالد الفايد، قد أعلن اعتزاله الغناء، في شهر فبراير الماضي، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «أرجوكم محدش يقولي غني تاني، كفاية بجد مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أي سراب من ده كله».