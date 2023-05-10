جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس 2023.. تنطلق 18 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني، وذلك بدءًا من يوم الخميس، 18 مايو المقبل، وسط إجراءات مشددة تشمل عدم حمل التليفون المحمول لأي من الطلاب والملاحظين.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالسويس 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بالسويس، التاسعة صباحاً موعداً لانطلاق الفترة الأولى لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة 2023، وذلك على النحو التالي:

- الخميس 18 مايو.. اللغة العربية والإملاء والخط، ومدتها ساعتان ونصف، والفترة الثانية التربية والدينية، ومدتها ساعة ونصف.

- السبت 20 مايو.. الدراسات الاجتماعية، لمدة ساعتين.

- الأحد 21 مايو.. اللغة الأجنبية، ومدتها ساعتان.

- الاثنين 22 مايو.. مادة الجبر فترة أولى ومدتها ساعتان، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ومدتها ساعة واحدة.

- الثلاثاء 23 مايو.. مادة الهندسة ولجنتها ساعتان، ثم التربية الفنية لمدة ساعتين،

- الأربعاء 24 مايو.. مادة العلوم لمدة ساعتين.

إحالة المخالفات في امتحانات الإعدادية للنيابة العامة

ونوهت مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بعدم الغش أو المساعدة فيه بأي من الطرق، مؤكدة خلال بيان لها أنها ستطبق القانون بكل حزم، وإحالة المخالفات للنيابة العامة وفقاً للقانون.