مصرع عامل غرقا في ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)

لقي عامل مصرعه غرقاً داخل ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق عامل في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد غرق عامل بترعة المحمودية، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية العامل المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لعامل يدعى السيد عبد الوهاب أبو كلوب، 57 سنة، مقيم في المحمودية.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.