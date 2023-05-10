أستاذ تمويل: صندوق مصر السيادي يستطيع إنجاز ما لم تستطعه الوزارات كافة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدخول في استثمارات يستغرق وقت ليس بالقليل، فالمسألة غير متوقفة على الجانب الحكومي، لأن أي مستثمر يأخذ وقتا طويلا للفحص الفني للدخول في برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة.

أهمية صندوق مصر السيادي

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن صندق مصر السيادي الطموح، يملك أصولا وخبرات تمكنه أن ينجز على أرض الواقع، ما لم تستطيعه الوزارات كافة.

ولفت إلى أن اقتصادات العالم جميعها تعاني، ونرى جدال الكونجرس لرفع سقف الدين، فنحن نتحدث عن ظروف ضاغطة للجميع، وخطوات الفيدرالي الأمريكي الذي يتخذ خطوات أكثر شراسة في رفع أسعار الفائدة.

صعوبة الاستثمار

ولفت إلى أن كل ذلك يجعل هناك حربا شرسة على الاستثمار، وكل دولة تسعى بكل طاقتها لجذب الاستثمار، وأريد أن أشيد بما اتخذ من قرارات من جانب الحكومة والبنك المركزي، فكل هذه الخطوات على الأجل الطويل ستكون مفيدة في تهيئة مجال الاستثمار في مصر.