أستاذ طب نفسي عبر قناة الناس: الخوف والقلق يمنعان الطلاب من تذكر المعلومات

حذر الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، من سيطرة حالة الخوف والقلق على الطلاب خلال أداء الامتحانات، لافتا إلى أن زيادة القلق تفقد الطلاب القدرة على تذكر المعلومات مهما كان تفوقهم أو تحصيلهم الدراسي.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج البيت، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «تلاقي الطالب شاطر ومذاكر جدا ويدخل الامتحان يبقى مش فاكر المعلومة بسبب القلق والخوف، ولما يخرج من الامتحان تلاقيه فاكر ويقول كنت ناسيها، وكمان لازم الطلاب يناموا كويس ومفيش داعي للسهر والمذاكرة بالليل حتى ساعات متأخرة لأن هذا لا يجعل المعلومات تتخزن في المخ».

توفير جو صحي للمذاكرة

واستكمل: «على الأمهات والآباء تهيئة جو صحي للمذاكرة بعيدا عن التوتر والقلق، وبلاش نقول للأولاد ذاكر عشان تطلع أحسن من ابن خالتك، كمان لازم نقدم لطلابنا ملعقة عسل النحل الأبيض حتى يعمل على تقوية التركيز والذاكرة 3 مرات كل يوم».

وأوضح: «نقول لأولادنا أول ما يدخلوا اللجنة ياخدوا نفس عميق، أو يقرأوا قرآن أو إنجيل حسب ديانتهم، ولما يمسكوا الورقة يجاوبوا أسهل سؤال يعرفوا يجاوبوه عشان يعطيهم الثقة بالنفس، وبالتالي يقل الخوف ويستطيعوا تذكر كل المعلومات التي تمت مذاكراتها».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.