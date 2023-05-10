استشاري تغذية عبر قناة الناس: الأمهات سبب العادات الغذائية السيئة للأطفال (فيديو)

حذر الدكتور عماد فهمي، استشارى التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة، لافتا إلى أن الأمهات السبب في إقبال الأطفال على تناول هذه النوعية من الأطعمة السيئة المضرة بصحة الأطفال.

وتابع استشاري التغذية العلاجية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «الطفل يبقى بيبي صغير والأم عماله تأكله بطاطس مقلية جاهزة، والولد ميكونش طلب، وترجع البيت تقول رافض يأكل من الأكل البيتي، أيوه هيرفض لأنك أكلتيه الطعم، هتقولي لأ الأكل البيتي أطعم، لأ أنتى بيتهيألك كده».

انطلاقة قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.