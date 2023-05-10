أمين الفتوى عبر قناة الناس: حقوق المطلقة تختلف بأنواع الطلاق الواقع

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حقوق المطلقة يختلف القول فيها باختلاف نوع الطلاق وحال المطلقة، حيث أن المرأة وفي حال طلاقها قبل الدخول والخلوة فيكون لها أحكام، وبعد الدخول في الخلوة لها أحكام، وكذا المطلقة بعد الخلوة فقط وقبل الدخول لها أحكام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية الناس، أنه في حال تحققت الخلوة والدخول وجاء الطلاق ولم يكن بسبب من الرجل، حيث أن المرأة قد تلجأ للانفصال لعدم وجود مشكلة في الرجل ولكن لأنها لا ترغب، «ده بيختلف لإنه طلاق على الإبراء أو خلعا وفق القضاء».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.