الخارجية التونسية: الهجوم على الأبرياء لن يزيدنا إلا تعزيزا لوحدتنا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها قبل قليل، أن الهجوم على الأبرياء لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة البلاد، وتصميمها على مواصلة مقاومتها بلا هوادة لكل أشكال الجريمة، ودحر من يقف وراءها، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية من أجل تحديد المسؤولين عن «الهجوم الجبان»، الذي وقع قرب «معبد الغريبة» في جزيرة جربة.

تعازي لأسر الضحايا

وقدمت وزارة الخارجية، في بيانها مساء اليوم الأربعاء، التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وعبرت عت تضامنها مع ضحايا حادث معبد الغريبة، في جزيرة جربة، والذي أسفر عن مقتل مدنيّيْن اثنين، أحدهما تونسي والآخر تونسي فرنسي، وثلاثة من أفراد الأمن، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من قوات الأمن، الذين تصدّوا ببسالة لهذا الهجوم، وسيطروا على الوضع بكل اقتدار ومثاليّة، وفق ما جاء في البيان.

عملية إرهابية في تونس

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن فرد أمن، تابع للمركز البحري للحرس الوطني في جربة، أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي، والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة، وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان، والتي تصدّت لهُ ومنعته من الوصول إلى المعبد، وأردتهُ قتيلا.