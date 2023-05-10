تجار جملة: أسواق نصف الجملة ستُنهي ظاهرة الأسواق العشوائية وتضبط الأسعار

أشادت الغرف التجارية وتجار الجملة بتوجه القيادة السياسية نحو تدشين أسواق نصف الجملة، مؤكدين أن هذه الأسواق ستقضى على ظاهرة الأسواق العشوائية، كما أنها ستسهم فى توصيل البضائع بأسعار مناسبة للمواطنين، مطالبين بمزيد من التعاون بين التجار والغرف التجارية والدولة لتحقيق الأهداف المرغوبة من تدشين تلك الأسواق، ووجود تسهيلات مقدمة من الدولة للتجار للوجود فى تلك الأسواق، وتقديم أسعار مناسبة لاحتياجات المواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

«النجيب»: نحتاج إلى تسهيلات للتجار وتعاون أكبر مع الحكومة

وقال حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق الجملة بالعبور نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن الأسواق الجديدة ستزيد من التنافسية بين التجار وستؤدى لتوصيل السلع بشكل مناسب للمواطنين، خاصة أنها ستكون قريبة للأماكن السكنية ولن يكون المواطن بحاجة للتنقل والمواصلات للحصول على احتياجاته من السلع، كذلك ستكون هناك تنافسية للتجار للوجود فى تلك الأسواق، لكننا نحتاج لمزيد من التعاون بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والتجار، بأن تكون هناك تسهيلات مقدمة من الدولة للتجار للوجود فى تلك الأسواق بأسعار مناسبة للمواطن، ومراعاة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف: «نؤيد إنشاء تلك الأسواق، ونحن على استعداد للمشاركة فيها، ولكى يكون هناك عائد مجتمعى لتلك الأسواق لا بد من وجود تسهيلات مقدمة للتجار، وتعاون مع الغرف التجارية والتى ستُسهم بشكل كبير فى إنجاح منظومة أسواق نصف الجملة، وفى تقديرى أن تلك الأسواق تصب فى مصلحة المواطن أولاً وأخيراً».

«سعد»: تنظّم الأسعار وترقى بخدمات المواطنين وتزيد التنافسية بين التجار

بدوره، أكد محسن سعد، عضو مجلس أمناء سوق الجملة بأكتوبر، أن تنفيذ أسواق نصف الجملة يعمل على ضبط وتنظيم الأسعار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الطازجة بأسعار تقترب من أسعار الجملة فى العديد من الأماكن، كما أشار الرئيس السيسى، وتلك الأسواق ستقضى على ظاهرة انتشار الأسواق العشوائية المنتشرة فى المحافظات، والتى تعتبر ضمن أسباب عدم استقرار الأسعار: «أسواق نصف الجملة مساحتها أقل من سوق الجملة بس هتكون منتشرة فى أماكن كتير وقريبة من الأماكن كثيفة السكان».

وأضاف: «فى المرحلة الحالية يتم التنسيق بين تجار الجملة والنصف جملة والفلاحين، حتى نضمن وصول الخضراوات والفواكه وغيرهما من السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة، فهناك بعض تجار نصف الجملة سيحصلون على بضائعهم من تجار الجملة، والبعض الآخر سيقوم بالتنسيق مع الفلاح مباشرة»، مؤكداً أن إنشاء أسواق نصف الجملة يزيد عامل التنافسة بين التجار وبعضهم، ما يبقى الأسعار معتدلة ومناسبة للمواطنين.

وفى السياق نفسه، أكد أحد المسئولين بسوق أكتوبر أن إنشاء أسواق نصف الجملة سيسهم فى حل أزمة غلاء الأسعار بشكل كبير، موضحاً أن سوق الجملة بأكتوبر بها 2 من شوادر البيع القطاعى، وهى نفس فكرة أسواق نصف الجملة الجارى تنفيذها، والتى سيتوفر بها الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك بأسعار متوازنة ما بين التجزئة والجملة، وتابع: «الأسواق دى هى نفس فكرة الشوادر المؤقتة اللى بتتعمل فى رمضان.. وانتشارها فى محافظات مصر الفترة الجاية هيظبط الأسعار ويخفف العبء على المواطن».

وأوضح كذلك أن بعض تجار الأسواق العشوائية يرفعون أسعار السلع نتيجة لقلة المحصول، أو تلف جزء منه، بسبب تعرضه للحرارة أو البرودة الشديدة، ما يجعل المواطن يتحمل نتيجة أخطاء لم يرتكبها، لذا تعتبر أسواق نصف الجملة حلاً مثالياً لتلك المشكلة التى تواجهه من حين لآخر، متمنياً نجاح عمل تلك الأسواق ليتم تعميم إنشائها فى كافة مناطق ومحافظات الجمهورية، فوجود تلك الأسواق سيجعلنا نعرف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أى سلعة، فضلاً عن زيادة التنافسية بين التجار، ما يصب فى مصلحة المواطن.