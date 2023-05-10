وفاة طالب كفيف من حفظة القرآن بعد الصلاة بالمنوفية.. أهدى عُمرة لوالدته

توفى طالب كفيف حافظ للقرآن الكريم، بالصف الثاني الثانوي بمعهد طهواي التابع لإدارة أشمون الأزهرية بمحافظة المنوفية، بعد أداء صلاة الظهر، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، ودعوات أن يتغمده الله برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان علي فراقه.

وفاة طالب كفيف حافظ القرآن الكريم بعد الصلاة بالمنوفية

والطالب المتوفى يدعى هشام مناع، وكان من حفظة القرآن الكريم، ونجح في حصد المركز الأول في القرآن الكريم في مسابقة الشهيد عمر القاضي التي أقيمت في شهر رمضان الماضي، وفاز بجائزة عمرة وأهداها لوالدته.

وشيع أهالي قرية طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جنازة الطالب هشام مناع، بعد صلاة المغرب وسط حالة من الحزن بين الأهالي، وسط دعوات علي المقابر أن يتغمد الله الطالب بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة طالب بعد الصلاة في المنوفية

وقال محمود عبد الونيس، أحد أقارب المتوفى، أن الطالب كان محبوبا من الجميع في قرية طهواي بالمنوفية، وكان صاحب خلق رفيع، وكان حافظا لكتاب الله عزوجل، ونجح في حصد المركز الأول في مسابقة الشهيد عمر القاضي للقرآن الكريم قبل شهر واحد، وأهدى رحلة العمرة إلي والدته.

وأضاف لـ«الوطن»، أن قرية طهواي بالكامل حزينة على وفاة الطالب هشام مناع، موضحاً أن حسن الخاتمة كانت هي آخر علامات موته عندما لقي الله بعد الصلاة عقب عودته من الامتحانات اليوم.