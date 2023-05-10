«السياحة»: لا صحة لمنع محجبات من دخول منشأة سياحية

قالت وزارة السياحة إنه إيماءً إلى ما تم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، إذ أفادت اللجنة التي قامت الوزارة بتكليفها برئاسة علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، للتفتيش على هذه المنشأة بأنها تأكدت من عدم صحة ما تم تداوله من معلومات.

وأوضح أن اللجنة لاحظت خلال عملية التفتيش، استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويتناولون الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات.

3 محجبات يعملن بهذه المنشآة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن اللجنة أفادت بوجود 3 محجبات يعملن بالمنشأة، ما يؤكد ترحيبها بكافة روادها سواء من العاملين أو الزائرين، ولا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول.

وأشار محمد عامر إلى أنه في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على جميع الخدمات المقدمة بها.

كما أوضح ضرورة قيام من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار بالتقدم بشكوى للوزارة على الخط الساخن 19654، مؤكدًا أنه في حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.