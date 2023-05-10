غرفة السياحة: تطبيق نظام السداد الإلكتروني لتذاكر المتاحف 15 مايو 2023

استعدت المنشآت الأثرية لتطبيق قرار غرفة شركات السياحة والسفر بتفعيل نظام السداد الإلكتروني لدخول المتاحف والمواقع الأثرية في شباك التذاكر، باستخدام الكروت البنكية أو كارت ميزة على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءاً من 15 مايو 2023.

المتاحف والمواقع الأثرية المتاح السداد بها إلكتروني

وأوضحت غرفة شركات السياحة والسفر في خطاب موجه للشركات السياحية، أن جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة متاحة من خلال موقع الوزارة، وأن السداد متاح بالكروت البنكية ضمن قائمة المواقع الأثرية والمتاحف وذلك من خلال وجود عدة نقاط لبيع الكروت البنكية في كل موقع، وشمل القرار «معبد أبو سمبل، معبد كوم امبو، معبد حورس في إدفو».

تفعيل منظومة التذاكر الإلكترونية

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن تفعيل منظومة تذاكر الدخول الإلكترونية بالمتاحف والمواقع الأثرية، لتحسين تجربة الزائرين المصريين والأجانب، ومنع التذاكر المزورة، وتأتي منظومة التذاكر الإلكترونية في ضوء إستراتيجية وزارة السياحة والآثار نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي.